«Теперь мы раздельно»: Клава Кока заявила о расставании с возлюбленным Повериным

Певица Клава Кока заявила о расставании с возлюбленным Александром Повериным. 28-летняя звезда опубликовала пост в соцсетях, где рассказала о боли и попросила СМИ не тревожить ее после случившегося.

Напомним, что с недавнего времени ходили слухи о разрыве Коки с бойфрендом. Она была грустной и своими постами намекала об этом. 22 октября появилось официальное заявление звезды.

«Теперь мы раздельно. До последнего надеялась, что этого не произойдет. Но уже полтора месяца мы не общаемся и не живем вместе», – заявила артистка.

Клава отметила, что не могла раскрыть правду о разрыве сразу, так как в глубине души надеялась на примирение. Она заглушала боль работой и была в студии. При этом девушка призналась, что расставалась любя и в благодарности. По ее мнению, это еще сложнее.

«Инициатива моя. Переживаю? Да. Знали бы вы, чего стоит моя улыбка каждый раз, выходя в эфир или на сцену. Жалею? Нет. Как бы ни было, эти 500 дней вместе мне подарили то, о чем я долгое время мечтала, но наше время исчерпано», – добавила звезда.

Артистка попросила СМИ пока не спрашивать у нее подробностей, так как она рассказала все, что может. В конце Клава пояснила, что «эта рана пока кровоточит». Публикацию она сопроводила общим фото, на котором Поверин целовал ее перед зеркалом.

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