Киркоров в белом костюме и Лолита в красной юбке появились на премии «Виктория»

«Отмененная» после скандальной «голой» вечеринки певица Лолита Милявская вновь активно посещает светские мероприятия. Она стала гостьей национальной музыкальной премии «Виктория», которая проходит на «Live Арене» в Москве.

Лолита решила выбрать для торжества яркий костюм с красной юбкой в пол. Образ она дополнила короткой шубой. 60-летнюю артистку сопровождал композитор Алексей Романоф.

Среди гостей был замечен и другой активный участник «арт-выставки» Насти Ивлеевой – певец Филипп Киркоров. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» появился на церемонии с артисткой из Макеевки Марго (настоящее имя — Маргарита Овсянникова), которую назвал очень талантливой девушкой, сообщает NEWS.ru.

56-летний Киркоров эффектно спустился на эскалаторе и проследовал мимо журналистов в зал. Для вечера он выбрал строгий костюм белого цвета, который дополнил лакированными кожаными перчатками без пальцев и цветком из такого же материала на пиджаке. Отметим, что Киркоров по-прежнему появляется на публике в черном парике. Его спутница была одета в белое платье в пол, украшенное перьями. Образ она дополнила шляпой с очень широкими полями и бахромой.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что на самом деле происходило на мероприятии блогера Насти Ивлеевой. Певица назвала «арт-выставку», которая едва не разрушила ее карьеру, самой скучной тусовкой.

О том, с какими последствиями столкнулась Лолита из-за скандала, а также о ее жизни после него — читайте по ссылке.