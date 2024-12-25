Киркоров упрекнул SHAMAN за исполнение его песни «Единственная» без разрешения

Российский исполнитель Филип Киркоров рассказал, что певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, не спросил у него разрешения на исполнение песни «Единственная моя». Впрочем, король отечественной эстрады — как Филипп Бедросович с удовольствием сам себя называет — не был в обиде.

«Меня даже никто не спросил, как я отношусь к этому и можно ли спеть эту песню. Опять-таки я без претензий считаю, что если кто-то поет песню спустя 25 лет, то это только плюс. Она продолжает жить. Главное, чтобы это было талантливо исполнено», — приводит его слова kp.ru.

По словам Киркорова, в том случае, если кто-то из артистов хочет перепеть его композицию, он должен обратиться к авторам слов и музыки. Само благословление Филиппа Бедросовича при этом не является обязательным — к нему обращаются на последнем этапе «ради приличия».

Киркоров также рассказал, что российские исполнители до сих пор обращаются за разрешением на исполнении песен к уехавшей из страны Алле Пугачевой — сам он недавно связывался с Примадонной по данному вопросу. А Анжелика Варум, которой предложили спеть песню «Речной трамвайчик», заявила, что сделает это только после личного согласия Аллы Борисовны.

Ранее мы писали о том, что Киркоров лишил блогера Настю Ивлееву возможности сняться в новогодней комедии "Небриллиантовая рука" на фоне личной неприязни - певец обиделся на Ивлееву после участия в ее "голой вечеринке". Также Филипп Бедросович назвал блогера "крысой" и профурсеткой и заявил, что не хочет находиться с ней вместе перед камерами.

Ивлеева в долгу не осталась — она выложила фотографию Киркорова в окружении мускулистых раздетых мужчин и подтвердила, что исполнитель всегда знает и подбирает, с кем оказаться в одном кадре.