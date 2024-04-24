Киркоров раскрыл неприятный случай из жизни, который он никогда не забудет

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как однажды забыл слова своей песни «Снег» на концерте в «Олимпийском». Об этом сообщает NEWS.ru.

«Там слова такие: «разучился любить февраль», а дальше у меня белый лист. И я начинаю говорить: «апрель, март». На ходу придумываю», — поделился музыкант.

Исполнитель назвал произошедшее ужасом и подчеркнул, что никогда не забудет ту панику, с которой столкнулся в моменте. По словам звезды, за этот инцидент ему было стыдно перед зрителями. При этом певец оправдал себя фразой: «Ну зато живьем».

Ранее мы писали, что Филиппа Киркорова включили в программу концерта к 50-летию БАМа. Мероприятие пройдет на сцене Кремлевского дворца. Примечательно, что это выступление станет для артиста первым в КРемле после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Также Киркоров рассказал о здоровье отца и поделился мнением о новой сиделке.