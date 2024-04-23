Филипп Киркоров впервые после «голой» вечеринки выступит на главной сцене страны

Певца Филиппа Киркорова включили в программу концерта к 50-летию БАМа (Байкало-Амурской магистрали – прим.). Мероприятие состоится на главной сцене страны – в Кремлевском дворце.

Об этом пишет Life.ru.

Отмечается, что это первое выступление Киркорова в Кремле после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Издание приводит программу мероприятия: из нее следует, что в концерте также примут участие Лев Лещенко, Александр Маршал, Юрий Антонов, Пелагея и другие. Киркоров на концерте исполнит песню «Полетели». Он выйдет на сцену после Жасмин.

Перед выступлением артистов президент России Владимир Путин вручит госнаграды гражданам, внесшим весомый вклад в создание БАМа.

Ранее сообщалось, что Киркоров, являющийся членом жюри на шоу «Маска», рассекретил друга Кая Метова. Он узнал товарища по тембру голоса, который невозможно спрятать. Когда артист снял костюм, оказалось, что Киркоров во всем был прав.