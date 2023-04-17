Киркоров ответил на шутку Галкина* про колготки и сказал, когда он вновь публично их наденет

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уже давно не проживает в нашей стране. Год назад он вместе с семьей перебрался в Израиль и оборвал все связи с Россией. При этом мужчина довольно часто о себе напоминает, оставляя гневные комментарии в адрес соотечественников. Не так давно он публично высмеял Филиппа Киркорова и остро высказался про него. Долгое время исполнитель хита «Зайка моя» молчал, однако в эфире передачи «Ты не поверишь» Филипп впервые прокомментировал ситуацию.

К слову, артист вновь с юмором отреагировал на критику в свой адрес. Киркоров заявил, что он вновь готов появиться на публике в колготках, если это принесет всем благо.

«Ради сохранения мира, если это спасет чью-то жизнь, то пойду и в колготках на передовую. Меня ничем не испугаешь», — высказался музыкант.

Ранее мы писали о том, что известная актриса рассказала о предательском ударе Киркорова. На этом женщина не остановилась и раскритиковала Филиппа за его эпатажное поведение. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой супруг Аллы Пугачевой с угрозой обратился к публике. Он вышел на связь и гневно заявил: «Все возвращается». Что разозлило юмориста — узнаете в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ