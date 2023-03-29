«Не дождалась извинений»: известная актриса рассказала о предательском ударе Киркорова

Ангелина Вовк не входит в число тех знаменитостей, которые охотно делятся подробностями о себе. Однако на тот раз легенда отечественного ТВ дала откровенное интервью изданию «THзвезды» и рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым.

Когда-то Вовк была близка с Бедросом Киркоровым, вот почему она помнит его наследника еще юношей. В далеком прошлом знаменитости регулярно встречались и поддерживали связь. Сам же Филипп в публичном пространстве неоднократно выражал уважение известной актрисе, но со временем все это исчезло, как и сам Киркоров, который обещал ее пригласить на концерт.

«Ни разу не позвонил за долгое время. Как-то я попросила билет на его концерт, но не дождалась ни билета, ни извинений. Кто я сейчас для него?» — вопрошает Вовк.

Прокомментировала знаменитость и провокационное поведение Филиппа. Из-за своих спорных поступков артист нередко возглавляет все заголовки СМИ, и это также не нравится актрисе. Вовк убеждена, что Киркоров должен уважать чувства поклонников.

«Он же не в Америке живет. Это там принято эпатировать публику, появляться на сцене полуголым. У нас-то все по-другому, и Филипп должен это учитывать», — резюмировала знаменитость.

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