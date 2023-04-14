«Все возвращается»: после провала в Канаде Максим Галкин* с угрозой обратился к публике

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) уже давно не проживает в России. Год назад он вместе со своей супругой перебрался в Израиль и там начал строить новую жизнь. Поговаривают, это ему удается с трудом. Концерты юмориста не пользуются теперь спросом, подобное доказывает и недавняя ситуация в Канаде. Тогда, по сообщениям СМИ, зрители выходили из зала выступления с разочарованием. Обычно на гневные комментарии в адрес семейства реагирует Алла Пугачева, однако юморист решил сделать исключение и лично ответил всем негодующим.

В личном блоге супруг Аллы Борисовны обратился к критикам с весьма недоброжелательной интонацией. Мужчина даже решился на угрозы и припомнил публике про правило бумеранга. Кроме того, он заявил: о том, как на самом деле складывается ситуация, знают лишь его близкие друзья, вот почему комик не стал никому ничего доказывать.

«Занудством опровержений не занимаюсь, а просто живу, как считаю нужным. А те, кто пишет небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается», — высказался возлюбленный Пугачевой.

Ранее мы писали о том, почему звездные коллеги не ждут возвращения в РФ Аллы Борисовны. Известная певица обратилась к ней и заявила: «Спасибо, что ушла». Подробности читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ