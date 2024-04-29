Киркоров был прав: кто скрывался в костюме Матрешки на шоу «Маска»

Филипп Киркоров разоблачил Анастасию Стоцкую в костюме Матрешки на шоу «Маска». Артистка покинула передачу в шаге от финала.

В новом выпуске «Маски» номинантами на вылет стали Кот и Матрешка. Участница в костюме Матрешки исполнила песню Sinead O’Connor «Nothing Compares 2 U». С самого начала Филипп знал, что под маской скрывается Стоцкая, но многие члены жюри были с ним не согласны.

«Я смотрел на твои аристократические руки, глаза. Нашей русской Матрешке подвластны любые стили и жанры», — высказался Филипп.

Когда Анастасия сняла маску, певец заявил, что хочет на ней жениться.

По словам артистки, она не думала, что дойдет до финала передачи. Стоцкая призналась: труднее всего ей давались импровизация и ответы на вопросы Регины Тодоренко.

«Вопросы Регины периодически вводили меня в ступор. Сколько восторженных слов и по делу, и не всегда вы мне говорили», — высказалась Стоцкая.

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