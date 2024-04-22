«Этого не может быть!»: на шоу «Маска» узнали, кто скрывался в костюме Щенка

Певец Денис Клявер в костюме Щенка удивил судей «Маски», сумев их обмануть. Артист покинул передачу в полуфинале.

В десятом выпуске передачи номинантами на вылет стали Змей Горыныч, Кот и Щенок, однако шоу покинул последний участник. Члены жюри были убеждены, что точно знают, кто скрывается в костюме. По их мнению, под маской Щенка прятался Жан Милимеров. И только Кирилл Туриченко выдвинул правильную версию, указав на Дениса Клявера.

Когда участник снял маску, то Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез были шокированы: Щенком действительно оказался Клявер.

«Вот мы идиоты!» — заявила Тодоренко.

«Этого не может быть! Больше я удивилась только Пригожину в Ананасе!» — высказалась Валерия.

«Чтобы я еще раз послушал королеву, чтобы мне век аншлага больше не видать», — удивился Филипп.

По словам Дениса, маска Щенка позволила ему почувствовать себя ребенком, у которого «все впереди». Певец уверен, что у него были «фантастические номера».

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