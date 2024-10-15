Киркоров, Басков и Михайлов спели на румынском в поддержку оппозиции в Молдавии

Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов спели на румынском в поддержку оппозиции в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал NewsMaker.md.

Как сообщает источник, артисты поддержали оппозиционные силы Молдавии, исполнив Inima mea e Moldova, написанную Симионом Гимпу и Ионом Алдеа-Теодоровичем. Выступление певцов стало частью ролика блока «Победа» олигарха Илана Шора.

Отмечается, что дочь Гимпу назвала клип «неудачным предвыборным трюком». С ее слов, семья не давала согласия на использование песни. Также наследница Симиона пригрозила судом.

На данный момент ни Филипп, ни Николай, ни Стас не комментировали свое выступление.

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