«Я вообще кавалер всех санкций»: 73-летний Олег Газманов о блокировке своего YouTube-канала

Народный артист России Олег Газманов назвал себя «кавалером всех санкций» и подчеркнул, что гордится этим.

«Мой канал закрыли на Youtube. Площадка закрывает тех певцов, которые выступают за страну с песнями, которые полезны стране. Я горжусь, что меня закрыли. Я вообще кавалер всех санкций, которые можно наложить на российского артиста», - приводит слова Газманова РИА Новости.

Он напомнил, что подпал под ограничительные меры Новой Зеландии, Канады, США и Европы. Говоря о невозможности поехать за границу, исполнитель хита «Морячка» отметил, что может путешествовать по России.

«Главное - то, что я могу поехать, например, в Воронеж. Я тоже на них на всех наложил свои санкции. У нас огромная страна», - сказал артист, добавив, что всегда писал и исполнял песни для российского народа и продолжит это делать.

Ранее канал певца SHAMAN на интернет-площадке YouTube оказался заблокирован из-за санкций. В «черный список» также попали Полина Гагарина, Григорий Лепс и другие звезды.