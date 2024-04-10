Киностудия Ивана Охлобыстина задолжала более 27 млн рублей

Киностудия актера Ивана Охлобыстина задолжала судебным приставам более 27 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, Федеральная налоговая служба (ФНС) решила заблокировать все операции по банковскому счету предприятия звезды «Интернов». С проблемами столкнулось ООО «Студия Ортодокс», специализирующееся на производстве фильмов и телепередач.

Причиной блокировки стали длительные просрочки по предоставлению декларации и уплате налогов. Исходя из данных судебных приставов, компания актера должна 27 миллионов 195 тысяч 19 рублей и 2 копейки.

Ранее Иван Охлобыстин выразил соболезнования семье умершего актера Юрия Ваксмана. 62-летний артист умер от сердечного приступа.

Также Охлобыстин рассказал, что его ранили во время поездки в Донбасс.