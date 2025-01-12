«Могла себе позволить штрафы»: Ким Кардашьян массово критикуют во время пожаров в Лос-Анджелесе

Звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян столкнулась с массовой критикой во время продолжающихся пожаров в Лос-Анджелесе. Бизнесвумен обвинили в чрезмерном расходе воды на полив садов, несмотря на всеобщее предписание об экономии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Уже несколько дней в США бушуют разрушительные пожары, в результате которых многие лишились своего жилья. В связи с происходящим некоторых голливудских знаменитостей критикуют за пренебрежение правилами экономии воды. Так, среди таких звезд оказалась и Ким Кардашьян, чей особняк расположен неподалеку от эпицентра пожара.

В 2022 году в Лос-Анджелесе ввели новые законы в отношении экономии воды, согласно которым владельцы участков могут поливать свои сады только дважды в неделю по восемь минут. Однако в 2024 году Ким Кардашьян нарушила правила и была оштрафована за использование воды почти на 900 тысяч литров больше дозволенного. Сообщалось, что после этого актриса прислушалась к предписаниям, но ее соседи не верят в это.

«Именно в этой ситуации всем было сказано сократить потребление воды, сохранить ее для тушения возможных пожаров. Они продолжали поливать, потому что могли позволить себе штрафы», — заявил собеседник издания.

Как уточняется, в число оштрафованных знаменитостей вошел актер Сильвестр Сталлоне и комик Кевин Харт. Кроме того, по информации источников, многие обеспеченные люди нанимали частных пожарных для защиты своей собственности.

Напомним, с 7 января в Лос-Анджелесе бушует несколько крупных лесных пожаров. Стихия затронула престижные районы, включая Пасифик-Палисейдс, в котором живут многие голливудские знаменитости. Пожары в Пасифик-Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу и в Итоне на востоке недалеко от Пасадены уже считаются самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса.

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