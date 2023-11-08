Худрука Малого театра Юрия Соломина перевели в отделение интенсивной терапии

Народного артиста СССР, худрука театра Юрия Соломина перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Об этом рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Одна рука артиста пока работает плохо, но ему становится лучше с каждым днем.

«Сегодня ездили к нему в палату по ряду вопросов — он продолжает работать оттуда», — рассказала Михайлова в интервью RT.

Женщина назвала домыслами информацию о том, что у худрука парализована левая сторона тела. Врачи отмечают, что у артиста случился микроинсульт.

Сейчас он находится в Боткинской больнице. Врачи ранее говорили, что актер находится в бодром состоянии духа и даже пытается улыбаться.

Напомним, что 88-летнего артиста Соломина госпитализировали после потери сознания во время прогулки. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Худрук Малого театра жаловался на нарушение речи, головокружение и слабость в левой руке.

Соломин уже много лет является художественным руководителем Малого театра.