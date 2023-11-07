В больницу вызвали внучку: известны подробности состояния актера Юрия Соломина

88-летний художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии. К больничной постели актера вызвали внучку.

По данным mk.ru, Соломин находится в реанимации Боткинской больницы, но врачи фиксируют положительную динамику. Они отмечают, что актер находится в сознании и даже пытается улыбаться.

На данный момент у постели артиста дежурит его внучка Александра Соломина.

Напомним, что у 88-летнего артиста Соломина госпитализировали после потери сознания во время прогулки. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Худрук Малого театра жаловался на нарушение речи, головокружение и слабость в левой руке.

Врачи предположили, что у актера мог быть микроинсульт. Инсульт клинически не подтвержден.

Соломин уже много лет является худруком Малого театра. В учреждении отказались комментировать новости об актере, поскольку о состоянии артиста еще не получали врачебного заключения.