Юрий Соломин экстренно госпитализирован с инсультом: находится в тяжелом состоянии

В Москве народному артисту Юрию Соломину понадобилась экстренная госпитализация. По данным Telegram-канала Mash, 88-летнему мужчине стало плохо во время прогулки, у него случился инсульт.

Как сообщает источник, актер и режиссер находится в тяжелом состоянии. Все произошло, когда Соломин был на прогулке. Ему внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Очевидцы вызвали мужчине скорую помощь. Отмечается, что медики прибыли на Спиридоньевский переулок, но к этому времени Юрий Мефодьевич уже пришел в себя.

Народного артиста экстренно госпитализировали, сейчас он находится в больнице.

Напомним, что актер известен зрителям по ролям в фильмах «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Также он режиссировал «Ревизора» и «Скандальное происшествие в Брикмилле». В июне звезде исполнилось 88 лет.

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