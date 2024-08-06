Певица Алла Пугачева хочет дать сольный концерт в РФ до конца года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистка задумывается о сольном концерте в России. Ради этого она приедет в страну вместе с детьми в конце августа. За время, проведенное в РФ, певица планирует рассмотреть площадки и пообщаться с юристами. Также Пугачева попытается решить вопрос со снятием статуса иноагента с мужа.

Напомним, что в последний раз Пугачева была в России в конце 2023 года. Она навестила замок в Грязи и записала новые песни, которые уже успела выпустить.

Сама Пугачева не комментировала новости о возвращении в РФ.

Ранее сообщалось, что уехавшая из России певица Алла Пугачева зарабатывает на частных концертах. Подробности читайте в этой новости.

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