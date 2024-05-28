«Артистам театра было обидно»: Александр Лазарев-младший высказался о работе Бузовой во МХАТе

Актер Александр Лазарев-младший высказался о телеведущей Ольге Бузовой и ее работе во МХАТе три года назад. По его словам, артистам театра было обидно, когда на роль взяли непрофессионала. Но сделано это было ради провокации.

Несмотря на то, что постановка с экс-звездой «Дома-2» была несколько лет назад, о ней все равно продолжают говорить. Как отметил Лазарев-младший, этого легендарный театр страны и добивался, приглашая Интернет-знаменитость.

«Взять пригласить ее на роль — это провокация!» - заявил Александр в программе «Легенда» на RTVI.

Актер признался, что считает это в какой-то степени «дискредитацией профессии», так как люди несколько лет учатся, ждут попадания в театр, а тут в спектакль утвердили человека без образования.

«Артистам театра было обидно. Да и для Бузовой это обидно, потому что она не обезьянка в клетке, на которую надо пойти посмотреть… Это все так, чисто привлечь зрителей», - поделился мнением артист.

Ранее Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова на спортивной премии.