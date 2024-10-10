«Он патриот России»: Никас Сафронов выступил в поддержку Павла Дурова

Художник Никас Сафронов решил поддержать бизнесмена Павла Дурова и написал его портрет. По его словам, картина в скором времени будет доставлена создателю Telegram. Об этом сообщает портал 78.ru.

Никас отметил, что решил создать «графическую работу», когда узнал о его проблемах во Франции. Он считает, что поступил правильно, так как Павел много сделал для мирового прогресса.

«Он патриот России, мне приятно это осознавать», - заявил Сафронов.

К слову, 10 октября Дуров отмечает день рождения. Ему исполнилось 40 лет. В праздник к нему обратилась мать его детей Ирина Болгар. Она опубликовала в личном блоге кадры из французской бывшей тюрьмы. Поклонники посчитали, что так она пожелала Павлу оказаться за решеткой.

Сам же бизнесмен не говорит о том, как собирается отмечать день рождения. Но сейчас он много времени проводит в компании своей возлюбленной Юлии Вавиловой. В начале октября девушка потеряла ребенка из-за стресса.

Ранее Павла Дурова заметили на свидании с возлюбленной в Париже.