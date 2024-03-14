Художник Никас Сафронов рассказал о наследстве диктора Светланы Моргуновой. Об этом сообщает Kp.ru.

10 марта 2024 года стало известно о смерти Светланы Моргуновой. В последние годы жизни советский диктор боролась с болезнью и тяжело переживала смерть сына. По словам Никаса, рядом с Моргуновой находились внучка и невестка. В беседе с журналистами он выразил надежду на то, что после смерти знаменитости «не возникнет никакой борьбы за наследство, как это бывает в звездных семьях». Никас считает, что имя Светланы Моргуновой должно оставаться «светлым». К тому же, по его словам, умершая не была богатым человеком.

«У нее не было больших денег на счетах. Зато была большая душа, это гораздо важнее богатства», — высказался Сафронов.

Ранее Клара Новикова сообщила, что Моргунова хотела быть похороненной рядом с сыном. Подробности смотрите в этой новости.

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