«Надеюсь, ее желание осуществят»: Клара Новикова сообщила, где хотела быть похороненной Светлана Моргунова

Диктор Светлана Моргунова хотела, чтобы ее похоронили рядом с сыном Максимом. Об этом рассказала артистка Клара Новикова.

«Светлана Михайловна хотела быть похороненной рядом с Максимом. Надеюсь, что ее желание осуществят», - поделилась Новикова с сайтом mk.ru и добавила, что еще «нужно места добиться».

Она вспоминает о Моргуновой как «очень умной, мудрой», прекрасно владеющей словом. По мнению Новиковой, ведущая «потрясающе вела концерты» и придавала им значимость. В жизни Моргунова была «хохотушкой» и модницей, любила шляпки, вспоминает артистка.

Моргунова «очень сдала» после смерти сына и повторяла, что хочет к нему. Новикова успокаивала ее, призывала молиться и говорила: «Придёт время, и ты будешь с Максимом».

Юмористка считает, что сейчас главное проводить ее достойно.

Ранее диктор Владимир Березин назвал причину задержки похорон Моргуновой. По его словам, многие артисты хотели бы попрощаться, но из-за их занятости мероприятие приходится оттягивать.