«Хотят отбить»: женатый Бебуришвили пожаловался на преследования поклонниц

Комик Андрей Бебуришвили сообщил, что после свадьбы у него появилось много поклонниц. Об этом стало известно из эфира «Шоу Воли».

В 2023 году в судьбе Андрея произошли перемены: он не только распрощался с холостяцкой жизнью, но и впервые стал отцом. Юморист женился на избраннице, которую тщательно оберегал от внимания публики.

Как выяснилось, после женитьбы Андрей стал намного популярнее. По словам знаменитости, теперь поклонницы ему регулярно пишут и присылают свои фото. Бебуришвили отметил, что он возмущен подобным поведением девушек.

«Видимо, отбить хотят, но ничего не получится, увы. Очень дорогая свадьба была», — с юмором высказался Андрей.

Также юморист рассказал, как изменилась его жизнь после рождения дочки. Как выяснилось, артист тоскует, находясь в разлуке с ней. Вот почему после каждого выступления он спешит «домой к девчонкам».

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