Андрей Бебуришвили рассказал об обрезании, пересадке волос и отношениях с женой в шоу «Натальная карта»

Комик Андрей Бебуришвили стал новым гостем шоу «Натальная карта» от Medium Quality продакшн и раскрыл в нем многие секреты. Резидент Comedy Club подробно рассказал, как решился на пересадку волос, косметическое обрезание, а также поговорил с ведущими проекта об отношениях с женой. Порталу «Страсти» удалось побывать на съемках, узнать обо всем первыми и поговорить с артистом за кулисами.

В рамках шоу Олеся Иванченко разбирала личность Андрея, и с какими-то аспектами он соглашался, а с какими-то нет. Так, астролог вывела юмориста на откровение про две важные операции в его жизни, о которых раньше он особо не распространялся. Стендапер признался, что самым болезненным хирургическим вмешательством для него на данный момент является пересадка волос, на которую он решился, так как не хотел лысеть.

«У меня очки все нулевые. На самом деле у меня нормальное зрение. Три-четыре года назад я начал лысеть, и чтобы как-то отвлечь от этого внимание, я стал носить очки. Это не помогало, я просто как педофил старый ходил. И потом я поехал на пересадку волос, - признался Андрей. — Когда отошел наркоз, у меня началась адская боль. Это как будто сняли кожу, и все горит. Я просто ревел у стены».

Вторая процедура, о которой рассказал комик в шоу, - это косметическое обрезание. Это произошло, когда он только попал в Comedy Club и начал набирать популярность. Андрей вспомнил, что, погружаясь в сон на операционном столе, увидел, как в комнату вошла толпа студентов, чего он точно не ожидал.

«Я так боялся, что это потом куда-нибудь опубликуют. Ничего в итоге не выставили в Сеть, но, вероятно, они все-таки снимали, как мне там все резали», - рассказал Бебуришвили.