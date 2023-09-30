Андрей Бебуришвили рассказал об обрезании, пересадке волос и отношениях с женой в шоу «Натальная карта»
Андрей Бебуришвили рассказал, как прошли его обрезание и пересадка волос.
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Комик Андрей Бебуришвили стал новым гостем шоу «Натальная карта» от Medium Quality продакшн и раскрыл в нем многие секреты. Резидент Comedy Club подробно рассказал, как решился на пересадку волос, косметическое обрезание, а также поговорил с ведущими проекта об отношениях с женой. Порталу «Страсти» удалось побывать на съемках, узнать обо всем первыми и поговорить с артистом за кулисами.
В рамках шоу Олеся Иванченко разбирала личность Андрея, и с какими-то аспектами он соглашался, а с какими-то нет. Так, астролог вывела юмориста на откровение про две важные операции в его жизни, о которых раньше он особо не распространялся. Стендапер признался, что самым болезненным хирургическим вмешательством для него на данный момент является пересадка волос, на которую он решился, так как не хотел лысеть.
«У меня очки все нулевые. На самом деле у меня нормальное зрение. Три-четыре года назад я начал лысеть, и чтобы как-то отвлечь от этого внимание, я стал носить очки. Это не помогало, я просто как педофил старый ходил. И потом я поехал на пересадку волос, - признался Андрей. — Когда отошел наркоз, у меня началась адская боль. Это как будто сняли кожу, и все горит. Я просто ревел у стены».
Вторая процедура, о которой рассказал комик в шоу, - это косметическое обрезание. Это произошло, когда он только попал в Comedy Club и начал набирать популярность. Андрей вспомнил, что, погружаясь в сон на операционном столе, увидел, как в комнату вошла толпа студентов, чего он точно не ожидал.
«Я так боялся, что это потом куда-нибудь опубликуют. Ничего в итоге не выставили в Сеть, но, вероятно, они все-таки снимали, как мне там все резали», - рассказал Бебуришвили.
Также один из блоков в программе был посвящен любовным отношениям комика. А так как недавно он стал семейным человеком, прозвучало немало откровений по поводу жизни с женой. Андрей признался, что счастлив с супругой, но иногда он бывает слишком дотошным. Например, он не мог простить ей то, что она забыла взять зубные щетки в поездку. Однако ревности у них в паре нет. Избранница комика вполне легко относится к тому, что он может флиртовать с другими девушками или иногда уходить отдыхать только с друзьями.
«Я говорю ей, что иногда мне не хватает внимания. Она это понимает и не видит в этом ничего страшного, - поделился Андрей. — И я совершенно нормально отнесусь, если кто-то будет с моей женой флиртовать на работе или в магазине. Я даже горжусь этим. Мне это нравится».
В конце шоу Бебуришвили отметил, что некоторые моменты, которые описала Олеся, действительно совпали с правдой, однако полностью убедить его у нее не вышло. Расстроил артиста и ответ карт на его вопрос: «Будет ли он в этом году вести Comedy Club?» По прогнозам ведущей, ждать юмористу этого не стоит.
Уже за кулисами комик рассказал, что от участия в проекте он получил много удовольствия, хоть в магию он и не верит.
«Мне понравилось все. Я вообще большой фанат. Мне нравятся эмоциональные качели. Шоу прикольное по формату, в том плане, что можно и посмеяться, и погрустить. Такой некий психоанализ. Для меня это все немного магия. Но в целом иногда, конечно, есть удивительное совпадение, - рассказал Андрей. — Раньше ни с чем подобным мистическим не пересекался. Я мальчик 30 лет. Какие мне экстрасенсы? Только в детстве вызывал пиковую даму. Жена тоже не верит во все это. Перед свадьбой знаки зодиака на совместимость не проверяла. Единственное, она немного суеверная. Вот, например, фотографии ребенка не выкладываем в Сеть».
О том, как прошли партнерские роды для Андрея Бебуришвили, читайте на сайте «Страсти».