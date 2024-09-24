«Хотите верьте, хотите нет»: Анна Хилькевич раскрыла имя новорожденной дочки

Актриса Анна Хилькевич заявила, что «увидела» имя для третьей дочки после родов. Знаменитость раскрыла имя новорожденного ребенка в соцсети.

В сентябре 2024 года Анна вновь стала мамой. По словам знаменитости, у нее было множество вариантов имен для дочки: Ассоль, Ариель, Аврора, Алиса, Анна и Аливия. Хилькевич вместе с мужем остановились на имени Амелия, однако после родов актриса поменяла решение.

«Клянусь, в тот самый миг, когда она появилась на свет, в то самое мгновение, когда я впервые увидела эту мокрую синеватую головушку около моих ног, мне сверху что-то стукнуло, я ощутила это физически и очень четко и громко услышала и увидела имя «Оливия». Оно в прямом смысле пришло. Хотите верьте, хотите нет», — высказалась знаменитость.

Ранее 37-летняя актриса Анна Хилькевич снялась в облегающем платье после третьих родов. Подробности читайте в этой новости.

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