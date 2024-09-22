«Вот так сейчас выглядит мой живот»: Анна Хилькевич снялась в облегающем платье после родов

17 сентября 37-летняя Анна Хилькевич в третий раз стала мамой — у актрисы и ее мужа, бизнесмена Артура Волкова, родилась дочь. Накануне звезда сериала «Универ» сообщила о выписке и снялась в облегающем платье на четвертый день после родов.

На опубликованном снимке Анна Хилькевич предстала в обтягивающем розовом платье в рубчик. Наряд подчеркнул все еще выпирающий живот, несмотря на послеродовой корсет.

«А вот так сейчас выглядит мой живот, на четвертый день, под бандажом», — написала Анна Хилькевич.

Актриса признавалась, что, в отличие от 36-летней Марии Погребняк, которая недавно стала мамой в четвертый раз, ей не удалось быстро вернуться в форму после третьих родов.

«Хотела бы я сейчас, как Маша Погребняк, показать, какая я худенькая и стройненькая, но не могу этого сделать. У меня пузяка. Сдувшийся мячик, как сказал мой муж», — делилась артистка.

По словам знаменитости, после выписки из роддома она решила сразу отправиться домой с близкими и не устраивать праздник. Анна Хилькевич объяснила свое решение тем, что после первых двух родов очень уставала во время выписки.

«Я решила, что не хочу праздничной выписки, хочу просто, чтобы меня муж забрал, и мы поехали домой к дочкам. Мама, конечно, будет тоже там нас ждать», — рассказывала звезда «Универа».

Напомним, Анна Хилькевич с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле этого года актриса объявила о беременности, а в сентябре родила третьего ребенка.

Ранее сообщалось о том, что ставшая мамой в четвертый раз Мария Погребняк готова к пятому ребенку.