«Хотите — верьте, хотите — нет»: Александр Петров заявил, что предсказал встречу с женой

Актер Александр Петров заявил, что предсказал в стихах встречу с женой на улице. Об этом стало известно в эфире шоу «Интервью Москва 24».

В 2023 году актер представил публике жену Викторию. Петров познакомился с девушкой на улице и после нескольких встреч сделал предложение руки и сердца. По словам Александра, он предсказал встречу с супругой в своих стихах.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но до того, как встретить Вику, я писал какие-то стихи о девушке, и это реальная история. Там были слова типа таких: «Я встречу тебя летом, ты будешь легко одета...». Мы еще не были знакомы даже», — рассказал Петров.

Актер не понимает, как так получилось. Но не скрывает, что счастлив в браке. По его словам, он давно искал Викторию и долгие годы мечтал о ней.

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