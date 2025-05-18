«Хотим вернуться к вам за вторым»: Сати Казанова сделала неожиданное заявление
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Сати Казанова сделала неожиданное заявление. Артистка поделилась в личном блоге планами на второго ребенка.
Казанова призналась, что на днях она пришла с дочерью к врачу, которая вела ее беременность. Малышка звезды рассматривала женщину, растрограс Сати. Кроме того, певица призналась, что она за наследницу и возможность быть родителем.
Также певица заявила, что с помощью врача ей удалось сохранить возитивный настрой вопреки всем трудностям.
«Я невольно пересмотрела, словно в кино, весь пройденный путь к этому самому моменту», — призналась Казанова.
После визита к врачу Сати заявила, что не планирует останавливаться только на одном ребенке.
«Очень я вам благодарна за здоровые привычки: кручу педали, пью "завтрак для микробиоты", отменный хлорофилл и вспоминаю вас каждый раз. Вы — моя могучая мотивация! То ли еще будет! P.S. Мы хотим продолжить наше путешествие и вернуться к вам в ближайшее время за вторым!» — разоткровенничалась Казанова.
Напомним, что Сати Казанова находится в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Осенью 2024 года у них родилась дочь.
Ранее мы писали о том, что Сати Казанова рассказала, что потеряла ребенка.
Также сообщалось, что возлюбленная Тимати Иванова пожаловалась на трудности во время беременности.