«Хотим вернуться к вам за вторым»: Сати Казанова сделала неожиданное заявление

Сати Казанова сделала неожиданное заявление. Артистка поделилась в личном блоге планами на второго ребенка.

Казанова призналась, что на днях она пришла с дочерью к врачу, которая вела ее беременность. Малышка звезды рассматривала женщину, растрограс Сати. Кроме того, певица призналась, что она за наследницу и возможность быть родителем.

Также певица заявила, что с помощью врача ей удалось сохранить возитивный настрой вопреки всем трудностям.

«Я невольно пересмотрела, словно в кино, весь пройденный путь к этому самому моменту», — призналась Казанова.

После визита к врачу Сати заявила, что не планирует останавливаться только на одном ребенке.

«Очень я вам благодарна за здоровые привычки: кручу педали, пью "завтрак для микробиоты", отменный хлорофилл и вспоминаю вас каждый раз. Вы — моя могучая мотивация! То ли еще будет! P.S. Мы хотим продолжить наше путешествие и вернуться к вам в ближайшее время за вторым!» — разоткровенничалась Казанова.

Напомним, что Сати Казанова находится в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. Осенью 2024 года у них родилась дочь.

Ранее мы писали о том, что Сати Казанова рассказала, что потеряла ребенка.

Также сообщалось, что возлюбленная Тимати Иванова пожаловалась на трудности во время беременности.