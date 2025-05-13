Возлюбленная Тимати Иванова пожаловалась на трудности во время беременности

На прошлой неделе возлюбленная рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) Валентина Иванова подтвердила новости о беременности. Избранница артиста перестала скрывать, что станет мамой и с удовольствием делится новостями о своем состоянии. Девушка рассказала, с какими сложностями столкнулась в особенный период жизни.

Валентина пожаловалась на бессонницу. Будущая мама предпочитает спать на животе, но теперь это делать ей крайне неудобно.

«Подушки для беременных не помогают. Почему еще не изобрели матрасы для беременных? Я уверена, они бы пользовались спросом. Я отношусь к тем людям, которые спят только на животе», — рассказала девушка на своей страничке в соцсети.

Избранница экс-участника «Фабрики звезд» поблагодарила подписчиц, которые поздравили ее с радостным событием. Валентина призналась, что не сразу привыкла к «образу телепузика», но ей очень помогла поддержка фанаток.

Валентина пообещала и дальше делиться новостями. Теперь девушка постоянно выкладывает в Сеть беременные «образы».

Для Юнусова этот ребенок станет третьим. У артиста есть 11-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и пятилетний сын Ратмир от 1-й вице-мисс Россия 2014 года Анастасии Решетовой.

Напомним, дизайнер Ксюша Смо назвала беременную от Тимати модель Иванову домашней девушкой.