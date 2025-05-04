«Я очень болезненно это перенесла»: Сати Казанова рассказала, что потеряла ребенка

Певица Сати Казанова призналась, что потеряла ребенка. В беседе со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света» артистка рассказала о своем непростом пути к материнству и раскрыла, что пережила замершую беременность.

23 октября 2024 года Сати Казанова впервые стала мамой — у них с мужем Стефано Тиоццо родилась дочь. Свою беременность 42-летняя певица называла «вымоленным чудом и даром» — они с супругом несколько лет шли к рождению ребенка. Экс-солистка группы «Фабрика» призналась: она перенесла много неудачных попыток забеременеть, а одна из них закончилась для нее трагедией. Но даже из этого опыта она смогла извлечь урок.

«Мы лет семь пытались. Первые несколько лет наслаждались, а потом уже немножко с напряжением. Плюс у меня была замершая беременность примерно три года назад. На сроке 9—10 недель. И я очень болезненно это перенесла. Но, с другой стороны, это сняло с меня много страхов в отношении материнства. Я столько перелопатила в отношении психологии. Оказывается, у меня столько подсознательных страхов было!» — поделилась Сати Казанова.

По словам знаменитости, пережив потерю малыша, она поборола свои страхи, связанные с будущим материнством. Если раньше она боялась забеременеть из-за страха ограничений в ее личной жизни, то теперь считает возможность родить ребенка «благословением».

«Я думала: как я могла этого бояться? Это же такое благословение, дар. К тому же я успела к тому моменту уже что-то прочувствовать, услышать сердцебиение на УЗИ, это уже было не чем-то эфемерным, а очень чем-то конкретным. Это сильно меня отрезвило и было каким-то благословением. И подготовило», — заявила артистка.

Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова объяснила, почему скрывает лицо и имя дочери.