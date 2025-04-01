НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 апреля 2025, 19:57
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Гуф после новостей о госпитализации Паши Техника вышел на связь из больницы

Гуф после новостей о госпитализации Паши Техника вышел на связь из больницы

© Кадр из видео на YouTube-канале «Алена, блин!»

Гуф после новостей о госпитализации Паши Техника вышел на связь из больницы. Об этом стало известно из соцсетей.

Рэпер Гуф поделился в соцсетях фотографией из больничной палаты — на кадре виден катетер, который вставлен в ногу певца.

«Если ты жив, значит они где-то есть…» — подписал снимок он.

Отметим, что у рэпера запланирован концерт на 5 апреля — он выступит вместе с Бастой в Санкт-Петербурге. Билеты на это выступление достигают 682 тысяч рублей.

Напомним, Пашу Техника госпитализировали в конце марта в больницу Таиланда в тяжелом состоянии. Рэпер находится в коме, у него диагностировали пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность.

Ранее мы писали о том, что ведущий специалист НИИ Склифосовского прилетел в Таиланд для спасения Паши Техника.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
больница
капельницы
Гуф