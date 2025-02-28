«Если хочется плакать, плачь»: Галустян рассказал, как ему удается справляться с апатией

Российский актер и шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удается справляться с апатией и восстанавливаться после сложных съемок. Его слова приводит издание Super.

Как признался артист, мужские слезы абсолютно приемлемы, а он сам периодически дает себе возможность погрустить, если того требует душа.

«Раньше, конечно, как было принято: мужчины не плачут, все эмоции внутрь себя вдавливали. А сейчас я понял, что, если хочется плакать, плачь. Эмоциям необходимо выходить, иначе рано или поздно это все может переполниться и лопнуть, и вот тогда будет больно. Поэтому, если хочется погрустить, ну грустите. Нужно самому, как Мюнхгаузен, за волосы себя из болота поднимать», — заявил комик.

Кроме того, актер раскрыл способы восстановления физических и эмоциональных сил после трудного дня. Так, звезде помогает расслабиться душ, бассейн или хамам. Вдобавок оперативно восстановиться получается благодарю хорошему сну и общению с друзьями.

«Иногда просто тупо [возможность] в телефоне посидеть помогает отвлечься, как и игра в шахматы. Ну и, конечно, спокойная музыка и вкусная еда», — добавил он.

Ранее стало известно, что власти ЕС перепутали в санкционных списках имя и дату рождения Михаила Галустяна.