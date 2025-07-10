Топалов признался, что задумывался о стерилизации после беременности жены
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Топалов признался, что задумывался о стерилизации после беременности жены. Об этом сообщает ОК!.
Регина Тодоренко беременна третьим ребенком — неделю назад жена Влада Топалова рассказала, что в семье родится третий мальчик.
Телеведущая призналась, что ждала девочку и немного расстроена.
«У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек…» — заявила она.
При этом Топалов был настолько эмоционален, когда узнал о поле третьего ребенка, что заговорил о хирургическом вмешательстве — вазэктомии (процедура стерилизации мужчин).
«Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вел себя точно так, как главный герой», — заявил он.
Сейчас Тодоренко находится на седьмом месяце беременности.
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