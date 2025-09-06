«Хотелось смотреть тебе в глаза»: Анна Пересильд обратилась к маме по особому поводу

Анна Пересильд трогательно обратилась к маме по особому поводу.

16-летняя дочь актрисы опубликовала в личном блоге снимки, где она позирует вместе с родственницей. Анна публично обратилась к Юлии, которой исполнился 41 год.

Юная актриса трогательно объяснилась, что опоздала с публичным поздравлением по уважительной причине: они весь день провели с семьей, где они фотографировались во время совместного отдыха и радостно улыбались. По словам Анны, ей не хотелось отвлекаться от праздника и даже брать телефон в руки.

16-летняя Пересильд подчеркнула, что ей досталась лучшая мама, которую она сильно любит.

«Весь день я была рядом с тобой и мне вообще не хотелось залезать в телефон, просто весь день хотелось смотреть тебе в глаза и говорить самые тёплые слова. Просто знай, ты самая лучшая мамочка на планете, самая лучшая женщина на планете, ты космическая, невероятная... Будь самой счастливой на свете. Я очень тебе берегу и ценю. Всегда и всю жизнь я рядом! Бесконечно тебя люблю», — нежно обратилась к маме Анна.

Поклонники и друзья Анны также оставили праздничные комментарии: «Какие красивые девочки, будьте счастливы!», «Очень красивые и правильные дочери выросли у Юлии. Уверена, Анну ждет большое будущее», «Классно, что мама и дочь настолько близки».

