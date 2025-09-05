«Не смогли, не договорились, не совпали»: как живет Юлия Пересильд после расставания с Михаилом Тройником
В фильмографии Юлии Пересильд много ярких ролей. Она играла Людмилу Гурченко, снайпера Людмилу Павличенко, Елизавету I, однако мировую известность ей принес проект «Вызов». Юлия стала первой актрисой, которая отправилась на МКС и находилась там 12 суток. Исполнив роль хирурга, спасшего космонавта от смерти, Пересильд получила множество наград, вписав себя в историю кино.
Личная жизнь актрисы такая же яркая и насыщенная. Юлия жила в гражданском браке с Алексеем Учителем, от которого родила дочерей. Однако во время пандемии Пересильд объявила о расставании с режиссером и представила нового возлюбленного — Михаила Тройника. Их роман развивался стремительно, пару подозревали в тайной свадьбе, но весной 2024 года в Сети появились слухи о проблемах в отношениях. Через год Юлия и Михаил посвятили друг другу пост, объявив о расставании «без обид и вражды».
Творческий путь Юлии Пересильд
Юлия Пересильд родилась в Пскове 5 сентября 1984 года в семье, далекой от творчества. Ее мама работала воспитательницей в детском саду, а отец писал иконы. Юлия с детства мечтала стать известной и выступать на сцене.
В школьные годы она участвовала в утренниках, концертах в воинских частях и попала в музыкальную группу «Эквалайзер». В 11 лет Пересильд стала участницей конкурса «Утренняя звезда».
После выпускного Юлия поступила в ГИТИС и уже с первого курса выступала в Театре на Малой Бронной. В 2007 году Пересильд пригласили в Театр Наций, где она сыграла в постановках «Снегири», «Рассказы Шукшина», «Жених». Игра актрисы получила высокую оценку: за роль в «Киллере Джо» она стала лауреатом независимой премии «Звезда театрала» и была номинирована на «Хрустальную Турандот» в категории «Лучшая женская роль» за игру в «Варшавской мелодии».
В 2018 году Юлия участвовала в постановках «Шведская спичка», «Бриллиантовая рука». В 2022 году актриса попробовала себя в роли режиссера в спектакле «Мужчина/ Женщина», в котором отсутствовал текст — артисты пытались донести смысл с помощью жестов и песен.
Помимо театральной деятельности, Пересильд развивала карьеру в кино. В 2008 году актриса сыграла в военной драме «Пленный», затем в фильмографии появился «Край», за роль в котором ее номинировали на «Золотого орла». В 2012 году Юлия была награждена президентской премией «За вклад в развитие российского киноискусства».
В 2015 году Пересильд снялась в фильме «Битва за Севастополь», в котором исполнила роль снайпера Людмилы Павличенко. Актриса признавалась, что считает этот проект главным в карьере. Другими знаковыми работами в фильмографии Юлии стали «Людмила Гурченко», «Золотая орда», «Зулейха открывает глаза», «Медиатр», «Императрицы».
Весной 2021 года стало известно, что актриса полетит на Международную космическую станцию для участия в съемках «Вызова». Пройдя подготовку, 5 октября Юлия, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились на орбиту для съемок. Премьера фильма состоялась в апреле 2023 года.
В начале 2024 года Пересильд была удостоена награды «Золотой орел» как первая актриса-космонавт. Также за лучшую женскую роль в «Вызове» Юлия получила премию «Ника».
Личная жизнь Юлии Пересильд
С середины 2000-х годов Юлия Пересильд состояла в отношениях с Алексеем Учителем, который старше на 33 года. Ради актрисы режиссер ушел от жены Киры Саксаганской, родившей ему сыновей Илью и Андрея.
В 2009 году у Юлии и Алексея родилась дочь Анна, а через 3 года — Мария. Несмотря на общих детей, актриса не настаивала на браке. Она считала, что штамп в паспорте не является гарантией счастья. Во время пандемии в отношениях знаменитостей произошел кризис, следствием которого стало расставание. Пересильд подтвердила разрыв с Учителем, заявив, что они сохранили дружеское общение ради детей.
«Живем мы хорошо, друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Леша, сыновья Леши: мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья. Девчонки общаются с отцом, он им очень нужен», — говорила она журналу «Психология».
В ноябре 2022 года актриса объявила о романе с Михаилом Тройником, с которым появилась на светском мероприятии. Пересильд избегала подробностей отношений с коллегой. Она посвятила ему лаконичный пост, назвав Михаила своей «любовью и поддержкой». В декабре 2023 года появились слухи о тайной свадьбе артистов, которые они вскоре опровергли.
Весной 2024 года Михаил отметил день рождения, на котором не оказалось Пересильд. После этого в Сети появились новости о расставании пары. Однако официальное подтверждение слухов появилось только через год — экс-возлюбленные сообщили о разрыве в соцсети.
«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», — поделилась Юлия.
Через месяц после расставании Юлию заподозрили в романе с кинооператором Михаилом Милашиным. По данным СМИ, их отношения начались на съемочной площадке проекта «Красавица».
На данный момент актриса не подтверждала новости о личной жизни.
«Они начали роман за ширмой»: что говорят в шоу-бизнесе про нового избранника Пересильд
В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов подтвердил новость о романе Юлии Пересильд с Михаилом Милашиным. По словам продюсера, актриса счастлива в новых отношениях. Сергей не сомневается в искренности чувств знаменитостей и предполагает, что они могут быть вместе долгие годы.
«Я не удивлюсь, если у Пересильд действительно роман с Милашиным. Вероятно, они начали роман, так сказать, за ширмой. Они не афишировали своих отношений. Про него особо не говорят в индустрии. Известно лишь то, что он творческий человек, кинооператор», — сообщил продюсер.
По словам Сергея, у актрисы был крепкий союз с Михаилом Тройником. При этом он считает, что Юлия приняла правильное решение о расставании.
«У Юлии был крепкий союз с Тройником и вполне удачный. Они появлялись вместе на красных дорожках, давали интервью. На самом деле, если Юлия решила расстаться с Михаилом, значит всему есть предел. Насколько я знаю, Пересильд счастлива в новых отношениях. Я думаю, что союз продлится больше 3-5 лет. Возможно, даже до самой смерти», — резюмировал Дворцов.
«Такие женщины не ищут просто партнера»: какой мужчина нужен Юлии Пересильд
В беседе с сайтом «Страсти» психолог Элена Гамаюн предположила, что Юлии Пересильд нужен легкий на подъем мужчина, способный уехать в спонтанное путешествие и разделить ее увлечения. Также, по словам эксперта, актрисе подойдет спутник, который не будет ограничивать свободу и препятствовать творческому развитию. Пересильд нуждается в отношениях, где каждый день наполнен праздниками и неожиданными сюрпризами.
«Юлия Пересильд — человек с сильным внутренним стержнем и ярко выраженным характером. Такие женщины, как она, не ищут просто партнера — им нужен спутник жизни, который будет равен им по силе духа. Главное качество, которое Юлия будет бессознательно искать в избраннике, — это надежность. Ей нужен мужчина-опора, тот, кто способен создать прочный фундамент для семьи, взять на себя ответственность и уверенно вести корабль семейных отношений по бурному морю жизни. Это лидер, учитель и наставник в одном лице, чья основательность и предсказуемость дают необходимое чувство защищенности. Однако один лишь прагматизм быстро наскучит творческой натуре Пересильд. Рядом с ней должен быть человек с живым творческим воображением, легкий на подъем, готовый в любой момент сорваться в спонтанное путешествие или разделить ее увлечения. Интеллектуальное развитие, знание языков, широкий кругозор — не просто желательные, а обязательные атрибуты ее партнера. Ему необходимо быть не просто зрителем, а активным участником ее творческой жизни, искренне интересоваться ее проектами и поддерживать ее устремления. Идеально, если у пары появятся совместные творческие планы», — высказалась эксперт.
Отношения должны быть наполнены эмоциями: юмором, неожиданными сюрпризами, творческими жестами. Без этой легкости и импровизации союз рискует превратиться в рутину, что для Юлии абсолютно неприемлемо.
По словам Элены, особенность психотипа Пересильд — острая потребность в периодическом уединении. Для восстановления сил и поддержания внутреннего баланса ей жизненно необходимо оставаться наедине с собой, меняя обстановку. Это не каприз и не отчуждение от семьи, а способ перезагрузиться, отдохнув от суеты, работы и даже от самых близких людей.
«Это напрямую связано с ее фундаментальной потребностью в свободе. Любые попытки ограничить ее, указать, как ей жить, встретят жесткое и бескомпромиссное сопротивление. При этом она открыта к диалогу и готова прислушаться к мудрому и аргументированному совету от того, кого уважает. Мужчину в ней будет привлекать эта самая стабильность и понятность действий, идущая рука об руку с творческой реализацией. Но главное, что ценит она сама и что непременно оценит ее избранник, — ее невероятная эмоциональная чуткость. Юлия обладает высоким уровнем эмпатии, буквально считывая настроение окружающих и тонко чувствуя пространство вокруг. Это качество, граничащее с экстрасенсорным восприятием, — ее профессиональный суперскилл. Именно оно позволяет ей так глубоко вживаться в роли, чувствовать своих героев и оставаться одной из самых гармоничных и востребованных актрис своего поколения», — резюмировала эксперт.
Юлия Пересильд сейчас
На сегодняшний день актриса по-прежнему совмещает работу в кино и театре. В феврале 2025 года с участием Пересильд вышла комедия «ON и Она» о взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта. Также она задействована в съемках сериала «Черновик» и исторического фильма «Рождение империи».
Кроме того, Пересильд начала развивать музыкальную карьеру. В апреле Юлия вошла в состав группы «Мандрагора», выпустившей дебютный альбом «Планета легкого поведения — Венера». Летом коллектив представил вторую часть пластинки под названием «Планета легкого поведения — Земля».
«Не могу сказать, что это что-то сверхгениальное»: сможет ли группа Пересильд стать востребованной на эстраде
В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко назвал выступление группы Юлии Пересильд не «сверхгениальным». Продюсер усомнился, что коллектив сможет собирать стадионы и стать популярным. При этом Павел отметил, что у «Мандрагоры» будет своя, нишевая аудитория.
«Я не могу сказать, что это что-то сверхгениальное. Это обычное выступление с группой. Сомневаюсь, что они смогут собирать стадионы и завоевать большую популярность. При этом у них будут свои слушатели. Творчество не для широкой аудитории. Юлия может реализоваться как певица для нишевой группы», — резюмировал продюсер.
«Гонорар за риск позволил сделать перерыв»: кинокритик рассказал о будущем карьеры Пересильд
После съемок в «Вызове» в карьере Юлии Пересильд не было проектов, сопоставимых по успеху. Кинокритик Александр Голубчиков считает, что актриса взяла творческую паузу для восстановления. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил, что Юлия вернется на съемочную площадку с новыми силами с дочкой Анной, которая пошла по ее стопам.
«Умная, красивая, талантливая актриса не может не вызвать интерес у режиссеров. Юлия еще известна своими человеческими качествами! Ее карьера ни в коем случае не потухла после «Вызова». Такой проект требует много усилий со стороны актера. То, что она решила отдохнуть, вполне оправдано. Допускаю, что гонорар за риск позволил сделать перерыв. У нее был яркий проект «Финист. Первый богатырь». Образ Бабы Яги гарантировал ей доход, потому что это франшиза», — высказался кинокритик.
По словам Голубчикова, «Вызов» — это успех в карьере актрисы, который вряд ли повторится. Он отметил, что проект не собрал нужных сборов в прокате, зато позволил заявить Пересильд о себе.
««Вызов» — успех в карьере, он позволил всем говорить про Пересильд. Хотя про нее уже все знали. Боюсь, что такого проекта, как «Вызов», в ее карьере уже не будет. Мне кажется, это сложный фильм, который не оправдал ожиданий. Все рассчитывали на международную кассу, но учитывая, что он вышел во время изоляции, от него не получили той отдачи, которой ожидали. Но это не значит, что про Юлию мы больше не услышим», — сообщил Александр.
Кинокритик обратил внимание на творческие успехи дочки Юлии. По его мнению, Анна не станет популярнее матери, но сможет повторить ее достижения.
«Сейчас, кстати, готовится скромный по бюджету фильм, в котором Юлия и Анна будут играть вместе. Вряд ли Анна будет затмевать маму, они идут в паре. Не всем везет, когда дети повторяют, когда повторяют отцовские достижения. В голову приходят Иван Янковский и Никита Ефремов, которые превзошли отцов и дедушек», — резюмировал Голубчиков.
«С годами будто расцветает»: как полет в космос отразился на внешности Пересильд
Юлия Пересильд показала новое фото без макияжа. Пользователи Сети отметили, что Юлия выглядит моложе 40 лет. В беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Мадина Осман заявила, что секрет молодости актрисы заключается в правильном уходе за собой. Пересильд, в отличие от многих звезд, не прибегала к пластике. Зато, по мнению эксперта, полет в космос мог отразиться на ее внешности в лучшую сторону.
«Актриса Юлия Пересильд действительно выглядит очень хорошо. Я вспомнила, что еще в 2023 году режиссер Клим Шипенко отметил, что ее внешний вид заметно изменился в лучшую сторону после полета в космос. Он подчеркнул, что актриса помолодела даже без грима. Я не знаю, насколько пребывание в космосе может влиять на процессы омоложения, но с годами Юлия как будто расцветает. Сама она не раз подчеркивала, что ее внешний вид – исключительно результат ухода за собой и что ни к пластике, ни к филлерам она не прибегала. Судя по фото актрисы, это может быть правдой. По крайней мере, я не вижу явных признаков ни пластики, ни инъекций», — высказалась эксперт.
40 лет – это тот возраст, когда можно обойтись без серьезных вмешательств. По словам Мадины, главное, что Юлия много лет находится в одном весе. Известно, что резкое похудение или набор веса могут приводить к потере упругости и эластичности кожи, а также способствуют образованию растяжек и морщин. Когда вес остается стабильным, кожа лучше сохраняет свою структуру и выглядит более гладкой и подтянутой.
«Также видно, что Юлия тщательно ухаживает за своей кожей. И речь не об инъекциях и аппаратных процедурах, а об ежедневном домашнем уходе. К слову, Юлия долгое время дружит с одним известным косметическим брендом, поэтому она явно тестирует все новинки. А они у этого бренда весьма действенные и эффективные. И ее внешность – тому подтверждение», — резюмировала хирург.