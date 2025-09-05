«Не смогли, не договорились, не совпали»: как живет Юлия Пересильд после расставания с Михаилом Тройником

В фильмографии Юлии Пересильд много ярких ролей. Она играла Людмилу Гурченко, снайпера Людмилу Павличенко, Елизавету I, однако мировую известность ей принес проект «Вызов». Юлия стала первой актрисой, которая отправилась на МКС и находилась там 12 суток. Исполнив роль хирурга, спасшего космонавта от смерти, Пересильд получила множество наград, вписав себя в историю кино.

Личная жизнь актрисы такая же яркая и насыщенная. Юлия жила в гражданском браке с Алексеем Учителем, от которого родила дочерей. Однако во время пандемии Пересильд объявила о расставании с режиссером и представила нового возлюбленного — Михаила Тройника. Их роман развивался стремительно, пару подозревали в тайной свадьбе, но весной 2024 года в Сети появились слухи о проблемах в отношениях. Через год Юлия и Михаил посвятили друг другу пост, объявив о расставании «без обид и вражды».

О том, как живет Юлия Пересильд после разрыва с Тройником, что происходит в ее карьере и есть ли у актрисы новый избранник, — рассказывает сайт «Страсти».

Творческий путь Юлии Пересильд

Юлия Пересильд родилась в Пскове 5 сентября 1984 года в семье, далекой от творчества. Ее мама работала воспитательницей в детском саду, а отец писал иконы. Юлия с детства мечтала стать известной и выступать на сцене.

В школьные годы она участвовала в утренниках, концертах в воинских частях и попала в музыкальную группу «Эквалайзер». В 11 лет Пересильд стала участницей конкурса «Утренняя звезда».

После выпускного Юлия поступила в ГИТИС и уже с первого курса выступала в Театре на Малой Бронной. В 2007 году Пересильд пригласили в Театр Наций, где она сыграла в постановках «Снегири», «Рассказы Шукшина», «Жених». Игра актрисы получила высокую оценку: за роль в «Киллере Джо» она стала лауреатом независимой премии «Звезда театрала» и была номинирована на «Хрустальную Турандот» в категории «Лучшая женская роль» за игру в «Варшавской мелодии».

В 2018 году Юлия участвовала в постановках «Шведская спичка», «Бриллиантовая рука». В 2022 году актриса попробовала себя в роли режиссера в спектакле «Мужчина/ Женщина», в котором отсутствовал текст — артисты пытались донести смысл с помощью жестов и песен.

Помимо театральной деятельности, Пересильд развивала карьеру в кино. В 2008 году актриса сыграла в военной драме «Пленный», затем в фильмографии появился «Край», за роль в котором ее номинировали на «Золотого орла». В 2012 году Юлия была награждена президентской премией «За вклад в развитие российского киноискусства».

В 2015 году Пересильд снялась в фильме «Битва за Севастополь», в котором исполнила роль снайпера Людмилы Павличенко. Актриса признавалась, что считает этот проект главным в карьере. Другими знаковыми работами в фильмографии Юлии стали «Людмила Гурченко», «Золотая орда», «Зулейха открывает глаза», «Медиатр», «Императрицы».

Весной 2021 года стало известно, что актриса полетит на Международную космическую станцию для участия в съемках «Вызова». Пройдя подготовку, 5 октября Юлия, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились на орбиту для съемок. Премьера фильма состоялась в апреле 2023 года.

В начале 2024 года Пересильд была удостоена награды «Золотой орел» как первая актриса-космонавт. Также за лучшую женскую роль в «Вызове» Юлия получила премию «Ника».