Юлию Пересильд засняли в объятиях нового предполагаемого бойфренда Милашина

Слухи о новом романе актрисы Юлии Пересильд начинают обрастать подробностями. Корреспондент Super.ru заснял звезду «Вызова» в объятиях предполагаемого бойфренда – кинооператора Михаила Милашина.

20 мая старшая дочь Юлии Анна отмечала день рождения. Юной актрисе исполнилось 16 лет. Праздник устроили в одном из ресторанов Москвы. Все внимание общественности было приковано к имениннице, которая провела вечер в компании певца Вани Дмитриенко. Однако журналисты также обратили внимание на ее маму. Сотрудникам прессы удалось заснять Пересильд-старшую, встретившуюся в этот вечер с предполагаемым возлюбленным.

Милашин подошел к Юлии, вручил цветы и крепко обнял. Актриса же поцеловала оператора в щеку. Напомним, что, по информации источника Telegram-канала «Только никому», Пересильд познакомилась с Михаилом на съемках драмы «Красавица», где у нее была главная роль. После совместной работы у них начался роман. Однако представители киноиндустрии пока не подтверждали эту новость.

К слову, еще в начале 2025 года Юлия встречалась с коллегой Михаилом Тройником. О расставании артисты объявили в апреле, не назвав причину.

Ранее Юлия Пересильд заговорила о сложностях в жизни.