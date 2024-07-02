Сестра Александра Градского судится во Франции с врачами из-за болезни сына. Об этом сообщает Kp.ru.

Несколько лет назад Наталья Градская вышла замуж за влиятельного француза, от которого родила сыновей. Старшему ребенку 24 года, он учится на хирурга. Младший сын Натальи страдает аутизмом. По словам Градской, она узнала о диагнозе сына через несколько лет после его рождения.

«При выписке ему поставили 10 баллов по шкале Апгар. Вскоре после рождения Вадим попал в больницу – задыхался. Потом проявились нарушения в развитии. Но во Франции мне говорили: «Мадам, с вашим ребенком всё хорошо». Ну а когда я приехала в Москву, русские врачи сразу увидели задержку в развитии», — сообщила Наталья.

Несмотря на французское гражданство, в России мальчик получил бесплатное лечение и ходил в речевую школу. Вскоре семья уехала во Францию, где начались трудности. На протяжении 6 лет Градская не могла устроить «особенного» сына в школу. Из-за этого она подала иск в суд за нарушение конституционных прав инвалида. Также Наталья судится с клиникой, в которой был рожден мальчик.

«Во время родов была допущена врачебная ошибка. Ребенок родился с асфиксией, в больнице этот факт скрыли. Речь идет о выплате многомиллионной компенсации. У меня российское гражданство. Я мечтаю сделать российское гражданство своему младшему сыну. И вернуться с победой в Москву», — пояснила Градская.

Ранее Тверской суд Москвы отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы Марины Коташенко. Подробности читайте в этой новости.