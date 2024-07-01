Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян раскрыла вес спустя год после родов

Актриса Зепюр Брутян похвасталась своим достижением. Спустя год после первых родов она смогла вернуться в свой прежний вес – 45 килограммов.

В личном блоге жена Павла Прилучного вышла на связь с поклонниками и рассказала, что благодаря занятиям спортом она сильно похудела. В течение всех этих месяцев после рождения сына она следила за весом, тягала штангу, подтягивалась и делала упражнения для укрепления мышц, и это принесло свои плоды.

«Ура! Рада вернуться в свои 45 кг», - сообщила Зепюр.

Многие фанаты порадовались за актрису и отметили, что она отлично выглядит. Однако нашлись и те, кто раскритиковал ее за недостаточную массу тела.

Напомним, что в прошлом году Зепюр Брутян впервые стала мамой. У нее родился сын Микаэль от Павла Прулучного. У актера это уже третий ребенок. Беременность супруга «мажора» долгое время скрывала. И даже когда папарацци поймали пару в клиническом госпитале «Лапино», они не торопились признаваться. Обо всем рассказала Зепюр в свой день рождения, опубликовав фото с округлившимся животом.

Ранее Зепюр Брутян призналась, как изменилась их с Павлом Прилучным жизнь после появления на свет сына.