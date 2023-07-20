Певица Слава страдает от похмелья и проблем с памятью после вечеринки с Анной Семенович. Об этом сообщает Центральная Служба Новостей со ссылкой на личный блог артистки.

В Санкт-Петербурге прошло мероприятие, которое собрало многих звезд шоу-бизнеса. В числе посетителей оказались и певицы Анна Семенович и Слава. После торжества знаменитости решили устроить вечеринку.

Спустя некоторое время исполнительница хита «Одиночество» вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на плохое самочувствие. По словам Славы, она не помнит, как попала в номер гостиницы. Также артистка сообщила, что страдает от похмелья и испытывает проблемы с глазом.

«Ребята, я вообще не понимаю, как оказалась в этой гостинице. Спасибо Ане Семенович», — высказалась знаменитость.

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