Ищущая няню для мужа Валиева назвала стоимость операций у пластического хирурга Киркорова

Ищущая няню для мужа Дина Валиева назвала стоимость операций у пластического хирурга Филиппа Киркорова. Об этом бизнесвумен сообщила в эксклюзивном интервью для издания «Страсти».

В 2019 году миллионерша из Татарстана перенесла операцию по уменьшению объемов тела. Свою жизнь и здоровье Дина доверила Тимуру Хайдарову. Его клиентами становятся влиятельные люди и звезды шоу-бизнеса, в числе которых и Киркоров. По словам Валиевой, 4 года назад хирург еще не был так популярен, но при этом у нее не возникло сомнений в профессионализме Тимура.

Дина призналась, что за свою операцию она заплатила 2,5 млн рублей. Однако за эти годы расценки на подобную манипуляцию увеличились в 3 раза. «Сейчас расценки на подобный объем операций — 6-7 млн, если ты не хочешь ждать очереди, либо 2,5-3 млн, но с ожиданием в 2-3 года», — высказалась бизнесвумен.

Не так давно исполнитель хита «Зайка моя» перенес очередную операцию у Хайдарова, во время которой из его организма убрали 7 литров жира. Пользователи Сети убеждены, что после этого вмешательства Филипп выглядит слишком изможденным. Издание «Страсти» решило поинтересоваться у Валиевой, как прошло ее восстановление.

По словам Дины, из ее организма убрали 16 литров жира. При этом она отметила, что особых трудностей во время реабилитации у нее не возникло.

«Я как кошка: на мне быстро заживает. На 5 день после операции я уже начала принимать клиентов. На 7 день у меня были девочки на обучении», — резюмировала бизнесвумен.