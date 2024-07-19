«Хотела бы влюбиться заново»: Юлия Паршута высказалась о личной жизни

Юлия Паршута рассказала о личной жизни, заявив о желании заново влюбиться.

Бывшая солистка группы «Инь-Ян» отправилась в Санкт-Петербург, чтобы выступить на фестивале «Белые ночи». Там она пообщалась с журналистами и поделилась, есть ли у нее возлюбленный.

«Сейчас так получилось, что мое сердце освобождается. Но я хотела бы влюбиться заново. Любовь для меня в данное время это добро, добросердечность, доверие, свобода... Любовь — это все», — заявила Паршута в беседе с 78.ru.

Также певица добавила, что культурная столица вызывает у нее только романтические чувства и эмоции, которые ей бы хотелось разделить с особенным человеком.

Однако поклонники Юлии давно подозревают ее в отношениях с певцом Марком Тишманом. Сама артистка не спорит с тем, что между ними есть химия, которую они почувствовали еще во времена «Фабрики звезд». Но эта особая связь существует только в рамках творчества, когда их голоса сливаются воедино. Юлия подчеркнула, что Марк является близким ее другом и только.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков засветил кольцо на безымянном пальце на федеральном канале.

Также сообщалось, что актер Павел Деревянко публично признался в чувствах новой возлюбленной.