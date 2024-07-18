48-летний актер Павел Деревянко публично признался возлюбленной в чувствах
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48-летний актер Павел Деревянко публично признался возлюбленной в чувствах. Звезда «Беспринципных» посвятил трогательный пост Зое Фуць.
В личном блоге Павла появились совместные кадры с избранницей. Пара устроила фотосессию на курорте. Для съемки Павел и Зоя выбрали пляжные образы. Актер лаконично подписал кадры: «Любовная ода лету вместе с моей Зоей Фуць».
Напомним, что пара рассекретила отношения в январе 2024 года. Тогда Павел впервые появился на закрытой премьере фильма «Конец Славы» вместе с Зоей.
Ранее актер Павел Деревянко спровоцировал слухи о грядущей свадьбе с дизайнером Зоей Фуць. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 35-летний актер Александр Петров снялся с женой Викторией на отдыхе в Турции. Артист узаконил отношения с возлюбленной осенью 2023 года.