Николай Басков засветил кольцо на безымянном пальце на федеральном канале

На безымянном пальце Николая Баскова было замечено подозрительное кольцо.

После развода артиста со Светланой Шпигель прошло уже очень много лет. Несмотря на то, что певец старался не говорить о личной жизни, слухи о его романах все же распространялись. Николая подозревали в любовных отношениях с такими звездами, как Анастасия Волочкова, Оксана Федорова, Виктория Лопырева.

Баскова по-прежнему считают одним из самых завидных холостяков страны. Но, кажется, что артист уже с этим статусом может и не согласиться.

На днях стала распространяться информация о том, что сердце «натурального блондина» уже занято. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездец какой-то». Поклонники Баскова обратили внимание на кольцо, которое артист стал носить на безымянном пальце. Оно было замечено на Николае во время одного из выпусков шоу «Ну-ка, все вместе!». Зрители стали догадываться, что Басков решил узаконить новые отношения с новой возлюбленной и втайне от всех сыграть свадьбу.

Однако сам артист никак не реагирует на слухи и не комментирует их, а его поклонникам остается только предполагать, кто же эта счастливица, сумевшая растопить сердце артиста.

Недавно Павел Деревянко публично признался в любви своей девушке.