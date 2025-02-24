«Хотел поиздеваться»: Владислав Тюльпанов вступился за сестру и объявил войну Кержакову

Брат Тюльпановой будет добиваться, чтобы Кержакова лишили членства в «Зените». Об этом сообщает Kp.ru.

На днях в Сети разгорелся скандал между бывшими супругами Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым. Так, бывшая жена опубликовала в соцсетях скриншот с переводом от футболиста в размере 1 рубля. Тюльпанова посмеялась, что теперь не сможет уличить бывшего мужа в неуплате алиментов.

Однако позже с опровержением выступил сам Кержаков — он показал, что перед тем, как отправить 1 рубль, совершил перевод в размере 85 тысяч рублей.

О ситуации высказался брат Тюльпановой Владислав.

«Да он просто хотел поиздеваться! Потому отправил сначала рубль, а потом уже всю сумму. Но разве алименты — это тема для шуток? Потому Милана в отместку опубликовала скрин с рублем», — заявил он.

При этом, если верить скриншоту Кержакова, перевод с рублем был совершен уже после того, как он отправил 85 тысяч.

Младший брат Миланы также заявил, что Кержаков не соблюдает порядок встреч с сыном, установленный судом.

«Так, он может прийти на тренировку к Артемию в „Зенит“ без согласования с мамой и адвокатом, и его пускают! Таким образом, мы, в свою очередь, хотим обратиться к вышестоящим органом власти, чтобы Кержакова лишили членства в „Зените“», — рассказал он.

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