«Я много чего терпела»: Катя Лель рассказала, почему развелась после 17 лет брака

Певица Катя Лель рассказала, почему развелась после 17 лет брака. Звезда призналась в пресс-центре НСН, что много лет закрывала глаза на проблемы в отношениях из-за страха за ребенка. Но дочь поддержала маму.

«Было тяжело. Столько лет я много чего терпела и много на что закрывала глаза, потому что были, конечно, переживания, как на это отреагирует ребенок. И тогда однажды мне моя дочь сказала: «Мама, делай так, как считаешь нужным. Я разделяю твое мнение», – поделилась звезда.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» назвала наследницу мудрой. Также она рассказала, что первое время после развода ей снился муж. Она связывает это с тем, что их объединяет ребенок.

«Я долгие годы к этому шла, и в один день я наконец-то смогла принять этот факт и сказала себе: «Достаточно. Даже если что-то будет, мне не страшно», – добавила Катя.

Напомним, что артистка развелась с мужем Игорем Кузнецовым в конце 2023 года. Инициатором расторжения брака стала женщина — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили расстаться.

Ранее мы писали о том, что россияне возмутились присвоением Кате Лель звания Заслуженного артиста.