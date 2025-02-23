Кержаков обвинил во вранье бывшую жену Тюльпанову, пожаловавшуюся на алименты. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова опубликовала в блоге скриншот банковского перевода от спортсмена. На нем видно, что футболист перевел ей 1 рубль. Блогерша заявляла, что это и есть алименты на ребенка от бывшего супруга.

«И ведь не могу сказать, что он не платит алименты», — подписала скриншот она.

Чуть позже с опровержением выступил сам Кержаков. Он выложил скриншот, на котором видно, что незадолго до перевода рубля, он перечислил Тюльпановой 85 тысяч рублей, а в переводе с рублем он лишь указал, что ранее отправил сумму для содержания ребенка.

«Когда вранье — образ жизни», — подписал скриншоты футболист.