НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 января 2025, 10:56
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«Хосе Боярский»: Александр Ревва сменил имидж вслед за Димой Биланом

Шоумен Александр Ревва вслед за Димой Биланом сбрил бороду, но оставил усы.
«Хосе Боярский»: Александр Ревва сменил имидж вслед за Димой Биланом

© Kashaev Pavel / East News

Актер и шоумен Александр Ревва вслед за Димой Биланом сбрил бороду. Он поделился процессом преображения в соцсетях.

Знаменитость решил измениться внешне и избавиться от густой растительности на лице. Он запечатлел себя в ванной комнате, позируя в синей майке. Ревва сбрил бороду, но усы решил оставить. Он покрасовался перед камерой и оставил шутливую подпись.

«Хосе Боярский»: Александр Ревва сменил имидж вслед за Димой Биланом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Ты зачем усы не сбрил, дурик?!» – написал Ревва.

Подписчики оценили преображение артиста и начали сравнивать его с коллегами. Некоторые отметили, что он стал похож на актера Михаила Боярского, а другие – сравнили со Стасом Михайловым.

«Хосе Боярский», «Стас Михайлов до Дубая», – написали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан кардинально сменил имидж, избавившись от бородки и усов. Поклонники написали, что звезда стал выглядеть моложе. Сам он сравнил себя с молодым артистом Amirchik.

Также стало известно, как ответил Amirchik на сравнение Димы Билана.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Александр Ревва
певец
борода
внешность