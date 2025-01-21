«Хосе Боярский»: Александр Ревва сменил имидж вслед за Димой Биланом
© Kashaev Pavel / East News
Актер и шоумен Александр Ревва вслед за Димой Биланом сбрил бороду. Он поделился процессом преображения в соцсетях.
Знаменитость решил измениться внешне и избавиться от густой растительности на лице. Он запечатлел себя в ванной комнате, позируя в синей майке. Ревва сбрил бороду, но усы решил оставить. Он покрасовался перед камерой и оставил шутливую подпись.
«Ты зачем усы не сбрил, дурик?!» – написал Ревва.
Подписчики оценили преображение артиста и начали сравнивать его с коллегами. Некоторые отметили, что он стал похож на актера Михаила Боярского, а другие – сравнили со Стасом Михайловым.
«Хосе Боярский», «Стас Михайлов до Дубая», – написали в комментариях.
Ранее мы писали о том, что певец Дима Билан кардинально сменил имидж, избавившись от бородки и усов. Поклонники написали, что звезда стал выглядеть моложе. Сам он сравнил себя с молодым артистом Amirchik.
Также стало известно, как ответил Amirchik на сравнение Димы Билана.