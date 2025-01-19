Певец Дима Билан кардинально преобразился, сбрив бороду. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Дима Билан поздравил в соцсетях подписчиков с крещением и выложил фотографию себя без привычной бороды.

Билан признался, что сбрил бороду ради роли, но не уточнил в каком проекте.

«Режиссер говорит: сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно! Сбрил, а оно итак равномерно загорело. Ну вот, теперь снова с Амирчиком перепутают», — подписал фото он.

В комментариях пользователи отметили, что певец заметно помолодел: «Такой молодой без бороды, прям красавчик!», «Ну до чего хорош!», «Вот парню как мало надо, сбрил усы и минус 20 лет».

Ранее мы писали о том, что Дима Билан похвастался фигурой, пока его коллега Лазарев жалуется на лишний вес.