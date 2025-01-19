Певец Amirchik ответил Диме Билану, который пошутил о сходстве с ним
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певец Amirchik ответил Диме Билану, который пошутил о сходстве с ним. Об этом стало известно из соцсетей.
Сегодня Дима Билан выложил фотографию без бороды — певец объяснил, что сбрил ее ради роли. Под снимком он пошутил, что его теперь будут путать с коллегой по сцене Амирчиком.
«Режиссер говорит: сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно! Сбрил, а оно итак равномерно загорело. Ну вот, теперь снова с Амирчиком перепутают», — рассказывал он.
На это отреагировал сам Амирчик, который спародировал снимок Билана и пошутил в ответ.
«Острой бритвой привел себя в порядок. Ну вот, надеюсь, хоть сегодня с Димой Биланом перепутают», — подписал фото он.
Ранее мы писали о том, что актер Дмитрий Певцов выступил с новыми обвинениями в адрес «Ленкома».