Певец Amirchik ответил Диме Билану, который пошутил о сходстве с ним. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня Дима Билан выложил фотографию без бороды — певец объяснил, что сбрил ее ради роли. Под снимком он пошутил, что его теперь будут путать с коллегой по сцене Амирчиком.

«Режиссер говорит: сбрей бороду, чтоб лицо загорело равномерно! Сбрил, а оно итак равномерно загорело. Ну вот, теперь снова с Амирчиком перепутают», — рассказывал он.

На это отреагировал сам Амирчик, который спародировал снимок Билана и пошутил в ответ.