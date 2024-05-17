«Хороший, но склонен к депрессиям»: за кого выходит замуж сестра Янковского

29-летняя сестра Ивана Янковского готовится к свадьбе с актером Вадимом Королевым. Об этом сообщает Telegram-канал Героиня Татлера.

По информации источника, Лиза Янковская обрела счастье в личной жизни. Она встречается с музыкантом и актером Вадимом Королевым. Молодые люди снимались в фильме «Фрау». Как сообщает Героиня Татлера, пара готовится к свадьбе.

Telegram-канал Антиглянец утверждает, что до встречи с Лизой Вадим жил в Москве с мамой. Также, по словам источника, Королев — «хороший парень, но склонен к депрессиям».

Сейчас Лиза и Вадим находятся в Париже.

Отметим, что ни Лиза, ни ее семья не комментировали сообщение СМИ о предстоящей свадьбе.

Ранее актер Филипп Янковский публично поддержал Никиту Кологривого после многочисленных скандалов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге умерла уральская родственница жены Ивана Янковского.